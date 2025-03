Cosa ruberebbe Lautaro Martinez ai suoi colleghi attaccanti? Incalzato da DAZN in proiezione al Mondiale per Club in agenda da giugno a luglio negli Stati Uniti, il Toro risponde alle domande della piattaforma streaming sugli avversari che potrebbe incrociare negli USA: "A Mbappé ruberei la sua velocità, ad Haaland la sua forza fisica. A Kane il suo colpo di testa, a Cavani il suo uno contro uno e a Vinicius il suo dribbling. A Messi? Tutto! A Kvaratskhelia il suo uno contro uno in velocità, è troppo forte. A Julian Alvarez la sua mentalità, a Thuram il suo sorriso. A Suarez la sua forza fisica e la sua abilità a fare gol".

