Felice per aver trovato l'accordo con l'Inter di rinnovare il suo contratto fino al 2023, Alex Cordaz, uscendo dalla sede del club milanese, non si è sottratto alla domanda quasi inevitabile su Romelu Lukaku, ormai prossimo a fare il suo ritorno in nerazzurro: "Prima deve firmare, poi lo accoglieremo bene sicuramente", ha detto il portiere ai cronisti presenti prima di salire in macchina.

