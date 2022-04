Dopo le semifinali di ritorno di Coppa Italia, arriva la decisione del Giudice Sportivo Alessandro Zampone in vista della finale di Roma dell’11 maggio. Salterà il match con l’Inter il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, ammonito e in diffida durante la gara con la Fiorentina. Prima sanzione per Milan Skriniar. Ammenda invece di € 3.000,00: alla Soc. AC Milan “per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco in direzione di un calciatore avversario una bottiglietta ed un piccolo oggetto di plastica”. Stessa somma pagherà la Juventus a causa del lancio di un accendino sul terreno di gioco verso un giocatore avversario.