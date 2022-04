L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per le semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2021/22. Il derby tra Inter e Milan, in programma a San Siro martedì alle 21, sarà affidato a Maurizio Mariani. Il fischietto di Roma avrà come assistenti Costanzo e Passeri, con Abisso nelle vesti di Quarto Uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Tolfo assistente.

Le designazioni complete:

INTER – MILAN Martedì 19/04 h. 21.00

MARIANI

COSTANZO - PASSERI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI