Detto della possibilità di vedere un derby con il Milan in semifinale, l'Inter di Simone Inzaghi debutterà in Coppa Italia a dicembre. Nel frattempo, aspetterà di conoscere il suo primo avversario che sarà designato dal seguente lotto di sfide: Juve Stabia e Avellino si sfideranno nel preliminare nella parte destra del tabellone, chi vincerà andrà ad affrontare l'Udinese. La vincente del match incrocerà chi avrà la meglio tra Salernitana e Spezia per guadagnarsi la sfida con i nerazzurri.

