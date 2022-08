Vigilia di Coppa Italia per l'Empoli, che domani debutterà nel torneo contro la Spal. In conferenza stampa, il tecnico dei toscani Paolo Zanetti ha parlato anche di Martin Satriano, attaccante arrivato in prestito dall'Inter, e delle sue condizioni: "Per domani tutti disponibili. Gugliemo Vicario e Satriano rientreranno, saranno della partita. Satriano non sarà in campo dal primo minuto, mi dispiace che abbia perso un po' di preparazione".