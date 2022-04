Intervistato dai colleghi dell'Evening Standard Sport, Antonio Conte ha ribadito i concetti che aveva già espresso ieri in conferenza a proposito del ritorno al calcio giocato di Christian Eriksen, domani suo avversario in Brentford-Tottenham: "Onestamente, nessuno conosceva bene che possibilità avesse Christian di tornare in campo, è stata una sorpresa per tutti - le parole del manager degli Spurs -. Penso che in questo senso il Brentford abbia fatto molto bene a capire la situazione e a ingaggiarlo. Sono davvero sorpreso, ma non sono l'unica persona stupita di vederlo giocare in questo modo. Non voglio ricordare cosa gli è successo perché mi rende molto triste, ma vederlo ora giocare a questo livello è incredibile, è incredibile. Sono molto felice per lui. Sicuramente ha sempre avuto una grande gioia nel giocare a calcio, ma se prima si divertiva al 100 per cento, ora è al 200 per cento. Passare da una situazione in cui temi di non poter giocare a calcio per il resto della tua vita a quella di oggi ti fa godere molto di più questo sport. Auguro il meglio a lui e alla sua famiglia. Se lo meritano e sarà una grande gioia vederlo in campo, giocare e fare quello che gli piace fare".