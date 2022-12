Fumine a ciel sereno quello che oggi pomeriggio ha scosso il mondo del calcio. Dopo la lunga ed estenuante battaglia contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati durante il giorno per la perdita, ai quali si aggiunge Antonio Conte: "Guerrieri si nasce.. e tu lo sei sempre stato in campo come nella vita. Buon viaggio Sinisa" si legge sui profili social dell'ex allenatore dell'Inter che saluta così il collega.