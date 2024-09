Dopo la vittoria per 5-0 rifilato al Palermo, Antonio Conte ha parlato a Sport Mediaset per commentare il risultato di questa sera ottenuto dal suo Napoli in Coppa Italia: "L'approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno. Prima dell'inizio della partita ci siamo detti di disputare una gara seria e mi è piaciuta la determinazione e la voglia che hanno messo i ragazzi. Poi è chiaro che ci sarà sempre da lavorare, ci sono difetti da smussare per essere migliori".

"Quale giocatore ti ha stupito di più?" È stato incalzato da Ranocchia.

"Fare delle classifiche di merito non mi è mia piaciuto. A me piace molto il gruppo base che è rimasto, sono davvero dei ragazzi perbene. E chi è arrivato si è integrato benissimo. La cosa bella è che lavoriamo e lo facciamo bene, questo credo si possa percepire. Quando arrivai all'Inter abbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto ed è un po' quello che sta capitando qui a Napoli. Stiamo ricostruendo su una vecchia base che abbiamo tenuto e, al contempo, sono stati messi dentro giocatori che hanno portato energia nuova".

Quanto è importante giocare una volta a settimana?

"Questa settimana non è così, ma è inutile negarlo: per un allenatore come il sottoscritto è importante, anche perché sono al primo anno. Mi permette di andare a fondo, di entrare in diverse situazioni".