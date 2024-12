Nel post partita di Genoa-Napoli, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare l'importante vittoria conquistata dalla sua squadra con il risultato di 2-1.

"Sono molto soddisfatto del primo tempo, abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Nel secondo tempo, l'unica cosa che ci siamo detti è stata di non far rientrare il Genoa in partita, invece è successo - le sue parole -. Conosco bene questo stadio, basta una scintilla per accendere la tifoseria e cambiare l'inerzia del match. Il primo tempo è stato forse il più bello in assoluto a livello di gioco e dominio, il secondo, invece, non deve appartenerci. Significa staccare la spina, rimettere tutto in discussione e non è giusto per il lavoro che facciamo durante la settimana. Se abbiamo ambizioni, dobbiamo cambiare e restare concentrati per 95 minuti".

"Noi dobbiamo difendere attaccando, facendo la partita, dominando. Non dobbiamo difenderci perché subentra la paura e l'inerzia passa dalla loro parte. Questo è lo step più importante che dobbiamo fare - ha aggiunto -. Quando parlo di lavoro in corso, di tempo e pazienza, mi riferisco anche a questo. Oggi siamo stati fortunati, ma in un'altra situazione avremmo pianto lacrime amare. I ragazzi devono godersi i tre punti, ma capire che le partite si giocano dall'inizio alla fine, mantenendo sempre il piede sull'acceleratore. Nel secondo tempo non mi è piaciuto niente, assolutamente niente. Noi non ci dobbiamo difendere, noi ci difendiamo attaccando, questo deve essere il nostro mantra".

Con quella di oggi sono 150 le vittorie conquistate in Serie A da Conte come alleantore. "Ho vissuto tanto e continuo a cercare di migliorarmi. Cerco di battere me stesso, di essere migliore di quello che ero il giorno prima o un anno prima. Questo è il mio obiettivo. Con la squadra, cerchiamo di dare il massimo fastidio possibile quest'anno", ha concluso.