Paolo Condò comincia a guardare già più avanti, alle qualificazioni mondiali che gli azzurri dovranno presumibilmente affrontare da giugno qualora non riuscissero a ribaltare l'1-2 di ieri contro la Germania nel ritorno di domenica prossima.

"Ce la metteranno tutta, ma è bene cominciare già a ragionare in termini di girone a 5, di Norvegia, di Haaland. E dunque a pensare a Francesco Acerbi, che nella marcatura del 9 grande e grosso resta anche a 37 anni il miglior specialista italiano. Acerbi ha già vinto due volte il confronto diretto con Haaland, nella finale di Champions di Istanbul e in City-Inter di settembre. Spalletti ci penserà certamente perché dopo le reti su calcio piazzato subite dalla Francia marcando a zona, stavolta abbiamo pagato la stessa situazione marcando a uomo, ufficializzando l’esistenza di un problema che a questi livelli è mortale".

Non è il solo errore difensivo della partita di ieri. "Nella giocata che porta all’1-1 Bastoni prima non riesce a interrompere il dialogo fra i due satanassi e poi si perde Kleindienst sul cross di Kimmich. Avendo ben presente il suo eccellente livello nell’Inter, è probabile che chi gli sta accanto nel club lo disponga al miglior rendimento. Acerbi, yes".