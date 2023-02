Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, si è concesso ai microfoni della UEFA per parlare dell'imminente sfida contro l'Inter nell'andata degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro. "In Champions non si vince senza qualità. Poi c'è la distanza che si crea tra squadre che appartengono ai grandi campionati e le altre. Non significa però che non abbiamo la possibilità di arrivare a giocare una finale, che è l'obiettivo anche se è difficile - le sue parole -. Abbiamo disputato ottime fasi a gironi e abbiamo sempre dato ottimi segnali.