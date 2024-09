Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Maurizio Compagnoni ha parlato della lotta al vertice. Nella corsa Scudetto chi vedi favorita? “Lì ho le idee chiare e tutto ruota intorno a Lukaku. Se Lukaku torna quello che Conte ha avuto all’Inter il Napoli è la favorita per lo Scudetto. Se Lukaku è quello che è stato negli ultimi anni allora si può piazzare, hanno investito 150 milioni quindi tra le prime quattro devono entrare. Se non torna quel Lukaku l’Inter resta favorita, che però creda sia più proiettata sulla Champions quest’anno".

Ancora Compagnoni: "Hanno aggiunto pedine importanti come Taremi e Zielinski, per me resta la favorita. Sono intrigato dal Milan, aspetto una crescita da Fofana e se Loftus-Cheek riuscirà a dimostrare quelle che sono le sue potenzialità il Milan può lottare per lo Scudetto. Il Milan dipende da Leao, non ha nelle corde la possibilità di sorreggere il 4-2-4 del derby. Deve poi migliorare nell’atteggiamento, sul gol del derby lui discute con Fonseca, tutti esultano e lui se ne va dall’altra parte. Io ho quasi la sensazione che Leao stia regredendo”.