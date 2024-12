Come al solito, le partite del Como attirano tanti VIP allo stadio: ex giocatori, attori e... un vice presidente. Sì, perché stasera sulle tribune del 'Giuseppe Sinigaglia' è presente a sorpresa anche Javier Zanetti che, approfittando del fatto che l'Inter sarà protagonista domani nel big match di giornata con la Lazio, si sta godendo la sfida dei padroni di casa contro la Roma. Magari per gettare uno sguardo attento su Nico Paz, fantasista argentino accostato nelle scorse settimane al club nerazzurro.

