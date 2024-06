La decisione di Ricardo Gareca, commissario tecnico del Cile, di accordare una mini-vacanza ad Alexis Sanchez, che dunque ha raggiunto il ritiro il 6 giugno, qualche giorno dopo i compagni di squadra, ha suscitato qualche polemica in patria. Polemica che il tecnico argentino ha voluto spegnere subito sul nascere, chiarendo la vicenda in conferenza stampa alla viglia dell'amichevole contro il Perù: "Non c’è stata alcuna concessione. Ho visto tutti molto bene, Alexis è arrivato in una condizione di forma impeccabile".

