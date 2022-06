Dopo aver macinato 3934 minuti in campo la scorsa stagione, il massimo sforzo in carriera, Nicolò Barella sta ricaricando le pile in vacanza in vista di un'altra annata impegnativa, quella in cui la Champions sarà il suo Mondiale, dato che in Qatar non ci potrà andare. E qui entra in gioco l’aspetto fisico, impossibile da sottovalutare: mai, infatti, l'ex Cagliari aveva avuto a disposizione un periodo di vacanza così lunga nelle ultime stagioni; inoltre, l’assenza dai campionati del mondo, per quanto dolorosa dal punto di vista professionale, gli consentirà di tirare il fiato prima della ripartenza di gennaio. Gli obiettivi sono chiari: la rivincita sul Milan ('l'anno prossimo ci rifacciamo', ha detto in campo dopo l'ultima giornata) ma soprattutto fare bene in Europa provando finalmente a giocare le gare da dentro fuori dopo la squalifica che lo privò del privilegio di sfidare il Liverpool. "L’avrebbe già fatto, se avesse accettato la corte dei club europei un anno fa, Bayern su tutti. Vuole togliersi lo sfizio con l’Inter, provare l’effetto che fa, confrontarsi fino alla fine con i più grandi del suo ruolo", riporta la rosea.