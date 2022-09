"O gli arbitri sono scarsi oppure c’è la soluzione B, che è più preoccupante". Questa la pesantissima frase pronunciata ieri, al termine del match perso contro il Napoli, dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri, irritato per alcune decisioni dell'arbitro di Seregno Simone Sozza, in particolare il mancato calcio di rigore per fallo di Mario Rui su Manuel Lazzari. Frasi che, riporta la Gazzetta dello Sport, non sono state affatto gradite dai vertici arbitrali: la prova di Sozza è stata apprezzata dall'AIA così come quella di Daniele Chiffi in Milan-Inter.