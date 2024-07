Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e della Nazionale azzurra, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il gol di Watkins che ha deciso la semifinale di Euro 2024 tra Inghilterra e Olanda, soffermandosi in particolar modo sulla marcatura di De Vrij.

"I piccoli dettagli fanno la differenza - le sue parole -. Il movimento di Watkins è giusto ma va verso la bandierina, non è un momento in cui è pericoloso e l'unica cosa che non deve fare il difensore è quella di voler prendere la palla. Bisogna chiudere il secondo palo e permettere al portiere di avere una parata facile, invece se passa in mezzo alle gambe è dura. L'attaccante lo vede come un grande gol ed è un grande gol, ma era facilmente evitabile e mi dispiace per De Vrij che è un grande difensore. Vincere o perdere le partite a questi livelli è anche questione di dettagli".