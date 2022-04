"Ti preoccupa la forma di Lukaku?". Stuzzicato in conferenza stampa con questa domanda, Thomas Tuchel, manager del Chelsea, ha girato intorno all'argomento senza muovere critiche dirette all'attaccante belga, finito nel mirino dei tifosi per l'errore clamoroso commesso sotto porta contro il Real Madrid: "Non è solo Romelu, ci sono mancanze da parte dei singoli che colpiscono il gruppo - le parole del tedesco -. Romelu ha avuto una buona occasione e una grandissima occasione mercoledì; nient'altro lo aiuterebbe più di segnare un gol, sarebbe stato un grande momento per lui".