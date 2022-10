La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale di Inter-Viktoria Plzen, match che per i nerazzurri potrebbe essere già decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno d'anticipo. Il fischietto di San Siro sarà lo svedese Andreas Ekberg, appoggiato dagli assistenti Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Il quarto uomo designato è invece Fredrik Klitte. Al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert con il connazionale Christian Dingert come assistente.