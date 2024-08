Se il via al campionato è fissato per il 17 agosto, per la Champions League bisognerà aspettare il mese di settembre. In attesa del sorteggio del 29 agosto che definirà il percorso dell'Inter, i tifosi nerazzurri possono iniziare a prenotare il loro posto a San Siro: dalle ore 12:00 di martedì 6 agosto è possibile acquistare il Champions Pack, prima in esclusiva per i soli abbonati Serie A Enilive 2024/25, poi per tutti i possessori di tessera Siamo Noi.

Il pacchetto, fa sapere il club nerazzurro, comprende le 4 partite del nuovo League Phase di UEFA Champions League. Per tutte le fasi di vendita è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, sulla quale verrà caricato digitalmente il Champions Pack che verrà utilizzato per accedere allo stadio. Per tutti gli altri dettagli sulle fasi di vendita CLICCA QUI.

