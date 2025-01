Inter-Monaco, gara valida per l'ultima e decisiva giornata del girone di Champions League 2024-25, verrà trasmessa in esclusiva per l'Italia da Amazon Prime Video. L'appuntamento è fissato per mercoledì 29 gennaio, dalle ore 19:30, con l'ampio pre-partita ad accompagnare gli spettatori fino al fischio d'inizio, previsto per le 21. La telecronaca sarà affidata, come sempre, a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico; tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese.

