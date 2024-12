Sesta giornata di Champions League per l'Inter che martedì prossimo affronterà il Bayer Leverkusen in Germania. Dopo aver battuto anche il Lipsia di Marco Rose nel match casalingo in programma per martedì 26 novembre alle 21.00, la squadra di Simone Inzaghi volerà a Leverkusen per tentare di agguantare un primo posto in una classifica che attualmente parla l'inglese di Liverpool. Per la gara in questione la UEFA ha comunicato oggi la squadra arbitrale del match: fischietto affidato allo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dai connazionali Andraz Kovacic e Tomaz Klancnik. Il quarto uomo sarà Matej Jug mentre il VAR è affidato a Alen Borosak.

