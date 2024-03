Una delle nuove modifiche che l'introduzione del nuovo format apporterà sulla Champions League riguarderà i criteri per gli arrivi a pari punti nel girone unico. Secondo il documento redatto dalla UEFA e consultato da Calcio e Finanza, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della prima fase, dal 2024-2025 vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:

Differenza reti superiore nella fase a gironi

Maggior numero di gol segnati nella prima fase

Maggior numero di gol in trasferta segnati

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie esterne

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

Differenza reti collettiva superiore degli avversari

Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Coefficiente club più alto