La UEFA ha ufficializzato i premi che distribuirà ai club che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Come emerge infatti da documenti ufficiali visionati da Calcioefinanza.it, la Federcalcio continentale verserà complessivamente poco più di 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions nella fase a gironi della stagione 2023-2024. Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise come segue:

- Il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro);

- Il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro);

- Il 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro);

- Il 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

Ciascuno dei 32 club che si qualifiucheranno per la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 14,8 milioni di euro e un saldo di 840.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (930.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 4,5 milioni.

Tra quota di partenza e bonus prestazioni, chi vince la Champions League può pertanto ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro. I due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA 2023 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

