Graziano Cesari, durante Pressing, parla dell'episodio di Inter-Roma riguardante il contatto tra Bisseck e Ndicka in area di rigore giallorossa. "Al minuto 89 c'è un cross in area con un pallone rimesso in mezzo da Arnautovic e la caduta di Bisseck che protesta. Dalle immagini si vede Inzaghi che dice a Fabbri 'tutto bene, tutto come pensavo', che è un'allusione molto forte".

"Nelle immagini - prosegue Cesari - si vede Bisseck davanti, Ndicka non può intervenire e l'arbitro ha la visuale libera per decidere qualunque tipo di cosa. Allarga le braccia e non fa assolutamente niente. Ndicka prima abbraccia e poi aumenta l'abbraccio col braccio destro, trascinando l'avversario a terra. Ndicka dimentica il pallone, l'obiettivo è fermare l'avversario. Per me è sicuramente un episodio da Var e Di Bello ci rappresenterà al Mondiale per club, quindi ha un compito molto importante".

Cesari parla anche di un altro episodio in area tra Ndicka e Dumfries, "giudicato molto bene ma non per merito di Fabbri. A palla lontana i due fanno lotta libera, ha ragione l'assistente ad alzare la bandierina per segnalare a Fabbri", che assegna una punizione alla Roma.