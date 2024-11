L'Inter è sempre attenta al mercato dei giovani. La conferma arriva dall'editoriale di Niccolò Ceccarini per Tutto Mercato Web, che conferma in primo luogo l'interesse per il difensore dello Spezia Nicolò Bertola, in scadenza di contratto coi liguri: "I bianconeri sono pronti a proporgli il rinnovo magari inserendo una bassa clausola rescissoria d’uscita. Presto ci sarà un incontro per capire se esistono i margini per raggiungere un’intesa".

Tra i nomi monitorati c'è anche una novità, proveniente dai Paesi Bassi: "Sempre in prospettiva futura viene monitorato Ricardo Pepi, attaccante statunitense (anche lui classe 2003) in forza al PSV Eindhoven, che è partito benissimo in Eredivisie con ben 5 gol in 9 presenze". Rimane sempre vivo l'interesse per Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, ma c'è da fronteggiare una ricca concorrenza.

