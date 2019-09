Nella conferenza stampa di ieri Antonio Conte non ha dato indicazioni di formazione per la partita contro la Samp. "Possibile un turno di riposo in vista della trasferta di Barcellona per Lukaku con Sanchez all’esordio dal 1’ a fianco di Martinez - prova ad ipotizzare il Corriere dello Sport -. In difesa spera Bastoni, con Godin in panchina. Torna titolare Candreva e in mezzo al campo chance per Gagliardini. La dirigenza al completo da ieri è a Genova con la squadra, mentre il presidente Zhang, partito per la Cina, tornerà per il match con la Juve".

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez.

