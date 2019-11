In principio era solo un centrocampista, ora si pensa a un attaccante. La strategia per rafforzare l'Inter in estate sta cambiando seguendo il corso (non troppo fortunato) degli eventi in attacco. "Le riflessioni in questo senso, peraltro, erano già avanzate, visto che è stato prontamente individuato un profilo che soddisfi determinate caratteristiche - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Si tratta di Kouame del Genoa, che compirà appena 22 anni il prossimo 6 dicembre, può fare sia la prima sia la seconda punta, ha gamba ed è in grado di farsi “sentire” anche in fase di non possesso". L'attaccante, però, "ha da poco rinnovato il contratto e il Genoa non lo lascerà andare via a buon mercato", sebbene da anni ci sia un canale aperto tra le due società. "E tutto lascia credere che Preziosi possa nuovamente venire incontro a Marotta e Ausilio sul piano della formula. Già perché l’affare dovrebbe essere definito come un prestito con obbligo di riscatto o semplice diritto, ma con una serie di condizioni per far scattare il trasferimento a titolo definitivo. Peraltro, nella rosa nerazzurra ci sarebbe pure una potenziale pedina di scambio che farebbe comodo al Genoa e al suo nuovo allenatore, Motta. Ed è proprio quel Politano che è appena finito ai box e che, comunque, con Conte stava trovando poco spazio".

L'alternativa è Andrea Petagna, "che ha caratteristiche diverse rispetto a Kouame, ma comunque potenzialmente utili a Conte. Diventerebbe, infatti, il vice-Lukaku che in rosa manca. Il vero ostacolo, semmai, sarebbe il club biancazzurro, che in piena lotta per non retrocedere farebbe resistenza a lasciar partire uno dei cardini della squadra".

Quanto al centrocampo, "avanti tutta per De Paul" che "verrebbe di corsa ad Appiano, dove, oltre a Conte, troverebbe anche Zanetti, che lo stima, pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Magari non è così d’accordo l’Udinese, a meno che sul tavolo non finiscano almeno 30-35 milioni, anche perché l’argentino ha appena rinnovato il contratto. Come per Kouame, una condizione fondamentale per chiudere l’operazione è la formula: per l’Inter deve essere prestito con diritto/obbligo di riscatto. A Marotta e Ausilio piace pure Castrovilli della Fiorentina, ma prevale l’idea che se ne possa parlare solo la prossima estate. Stesso discorso per Kulusevski del Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Calate le quotazioni di Matic, come noto Conte sarebbe ben felice di riabbracciare Vidal, ma il cileno non ha l’età giusta per un investimento. A meno che il Barça non lo lasci andare in prestito per 6 mesi".