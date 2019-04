"La tempesta prima della quiete, il paradosso ha funzionato così prima di Genoa-Inter". Così il Corriere dello Sport all'indomani del 4-0 con cui i nerazzurri hanno annichilito i rossoblu di Prandelli. "Il pianeta nerazzurro è spesso capovolto, attorcigliato come questa volata Champions League nella quale irrompe Icardi. Maurito segna e manda idealmente tanti saluti a chi contesta come se non ci fosse un domani. Sull'argentino piovono insulti soprattutto da parte genoana, ma il primo tempo ha l'effetto di una sentenza che fa felice l'Inter. La fascia da capitano addosso, ora gli peserebbe un quintale. Per questo a Icardi vengono riservate contumelie di rito anche durante il riscaldamento a Marassi. Senza risparmiare la consorte, ugualmente al centro del caso che negli ultimi due mesi si è acuito. Icardi e Wanda, accusati di speculare sull'Inter: il comunicato mattutino della Curva Nord - da capire se gli esponenti del tifo interista si presenteranno ad Appiano sabato - ha arricchito di contenuti il pre-partita". Ma in campo nessuno se n'è curato.

