"Ripartenza con il brivido". Così scrive stamane il Corriere dello Sport con toni allarmistici, quasi catastrofici. Secondo quanto riferito dal quotidiano romano, infatti, è allarme rosso ad Appiano Gentile: in parecchi sarebbero a rischio per il ritorno in campo, complici problemi fisici di varia natura. Oltre ai guai di Vecino (il ginocchio non dà garanzie e difficilmente potrà reggere una gara ogni tre giorni), il giornale romano sottolinea anche acciacchi per Godin, Bastoni, De Vrij e D'Ambrosio. Tutti difensori.

Entrando poi nel dettaglio, però, il Corsport corregge parzialmente il tiro. L'allarme sarebbe già rientrato per D'Ambrosio, ieri in gruppo. Da valutare gli altri. Godin sembra quello messo peggio, mentre scongiurato il pericolo lesione per Bastoni e De Vrij. "Alla semifinale di ritorno con il Napoli manca una decina di giorni. Il tempo per recuperare esiste, ma immaginare che possano essere tutti a disposizione di Conte è prematuro, se non complicato", spiega il CdS.

