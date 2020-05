Anche il Corriere dello Sport parla della complessa operazione tra Inter e Barcellona per Lautaro che coinvolge più di un giocatore. In particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano romano, ci sarebbe un indizio forte che farebbe incastrare l'articolato mosaico: il Barça viene dato a un passo da Sergiño Dest, 19enne laterale destro dell'Ajax. In questo modo, i catalani lascerebbero andare Semedo al City, con Joao Cancelo dirottato all'Inter. Il portoghese più Vidal e 60/70 milioni sarebbero il pacchetto da offrire a Zhang per chiudere l'affare Lautaro.

