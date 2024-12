A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Como tocca al doppio ex Benoit Cauet inquadrare l'appuntamento di San Siro a La Gazzetta dello Sport. Si parte da Nico Paz, accostato anche ai nerazzurri per il futuro: "Ha una qualità fuori dal comune, da Real Madrid. Avere uno così in squadra significa partire da 1-0, o per lo meno con un vantaggio importante. Non ha paura di nulla, spero si consacri".

All’Inter farebbe comodo?

"A chiunque farebbe comodo".

Thuram, suo connazionale, ormai è diventato un 9.

"Non avevo dubbi. Inzaghi sta plasmando un altro capocannoniere, ne sono sicuro. Dopo Immobile e Lautaro potrebbe toccare a lui".

Può arrivare a venti gol?

"Certo. Quest’anno sta giocando più vicino alla porta, la stagione scorsa invece faceva un lavoro diverso. Ha un potenziale incredibile".

Ricorda Bobo Vieri?

"Sono diversi. Bobo è stato un centravanti fenomenale. Uno stoccatore. Marcus è più bravo con la palla tra i piedi e a legare il gioco con i compagni. Difficile paragonarli”"

Thuram-Ronaldo che coppia sarebbe stata?

"Eh… fenomenale. Ma anche Lautaro-Ronaldo, in realtà. La verità è che i campioni si trovano sempre, non importa dove e come giochino. Io ho avuto la fortuna di giocare con il più forte di tutti".

Chi è il migliore dell’Inter, oggi?

"Non ce n’è solo uno. Barella, Bastoni, Calhanoglu, Thuram, Lautaro. Sono tutti forti. Ma se devo sceglierne uno dico Dimarco".

Come mai?

"Ho avuto la fortuna di allenarlo in qualche occasione nelle giovanili nerazzurre, quando lavoravo all’Inter. Anche all’epoca sfornava cross a ripetizione e arava la fascia con costanza e qualità. Un motorino instancabile. Un predestinato che si è meritato tutto".

In cosa Inzaghi è il numero uno, invece?

"Nella gestione del gruppo. Non era facile calarsi in una realtà come l’Inter, ma il salto di qualità non l’ha demoralizzato. Era già più avanti degli altri anche alla Lazio. Ha ereditato la rosa di Conte e l’ha migliorata. I risultati parlano per lui".