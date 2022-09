In collegamento con la 'Domenica Sportiva' su RaiDue, Alessandro Cattelan, conduttore televisivo, analizzando la sconfitta nel derby contro il Milan ha offerto il suo punto di vista su quello che è lo stato d'animo del club nerazzurro del quale è tifoso appassionato: "Vedendo la partita di ieri, la sensazione che qualcosa a livello caratteriale sia cambiato c'è. La preoccupazione più grande non riguarda tanto i tre punti persi, che comunque pesano tanto sul morale. L'anno scorso, numeri alla mano, la sconfitta nel derby è stata quella che ti ha fatto perdere lo Scudetto e questa cosa non è stata vissuta bene. Questa era l'occasione per il riscatto, ma è andata male. Il morale dei tifosi è sotto i tacchi, spero che quello dei calciatori sia più alto e che possano farci rivedere presto quello che hanno fatto l'anno scorso".