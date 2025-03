"Molte volte mi hanno detto 'sei il nuovo Lautaro'. All'inizio questo paragone mi piaceva perché per me lui è sempre stato un idolo, un giocatore a cui guardare al pari di Tevez e Aguero, gente che lavora per la squadra e che sfrutta l'occasione appena capita. Ora, però, io penso a essere me stesso, voglio essere sempre Santiago, uno che gioca al 100% in tutte le partite, che dà tutto per la squadra anche se gioca male". Così Santiago Castro, attaccante del Bologna, parlando in esclusiva a SportWeek.

