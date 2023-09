"Voglio fare i compimenti a Sozza perché ha fatto una partita perfetta, non è andato né da una parte né dall'altra, ha fatto una partita eccezionale". Ha esordito così Antonio Cassano nel corso della puntata odierna della 'Bobo TV', analizzando il derby di Milano: "L'Inter l'ha vinta nella sua qualità dei giocatori, ha due squadre ed è molto più forte e consapevole. Voi sapete che io sono il primo ad aver detto che Inzaghi non doveva rimanere, ma ora ho visto un'Inter matura, efficace, non gli fai gol mai, creano tanto, sanno come giocare e come gestire la partita. Di questo va merito all'allenatore. Il Milan fa fatica sempre a giocare contro una squadra come l'Inter, sugli esterni bassi devono uscire Theo Hernandez e Calabria, rischiando l'uno contro uno. L'Inter tirata fuori uno dei due difensori esterni per andare a beccare Thuram che ha asfaltato Thiaw. In questo momento è la più forte in Italia insieme alla Juve. Sulla rosa può darsi sia più forte l'Inter, è la squadra più forte, ma la Juve se la giocherà per altri motivi. Ha dimostrato anche in finale di Champions di essere forte, mi piace molto di più Sommer e Onana, è più serio e di un certo livello. All'inter in questo momento cosa gli vai a dire? Nulla, vanno fatti i complimenti agli allenatori e ai giocatori che giocano e che entrano".

Su Thuram: "Ha fatto dimenticare Lukaku. È molto meglio del belga, ha disintegrato il Milan. Quando attaccava la profondità faceva sempre la scelta giusta. È appena arrivato, avrà alti e bassi, ma farà bene ed è perfetto per giocare con Lautaro. Io avevo il dubbio che fosse un esterno e che faticasse a fare l'attaccante, invece lo può fare benissimo, lo ha dimostrato. Se diventa più cattivo sotto porta poteva fare 5-6 gol contro il Milan".