Dopo il derby d'Italia che domenica scorsa ha sorriso a Massimiliano Allegri, Inter e Juve hanno conquistato tre punti a testa nel turno infrasettimanale, grazie a due vittorie rispettivamente con Bologna e Verona molto diverse, secondo Antonio Cassano: "I nerazzurri non hanno fatto fatica, nonostante lo svantaggio - le parole di FantAntonio nel suo approfondimento su Instagram -. Il Bologna ha giochicchiato 20 minuti, dopo l’1-1 la partita è cambiata e l'Inter ha asfaltato gli avversari meritatamente. La Juventus, invece, continua lo schifo di partita in partita. La Juve ha vinto a Verona senza fare un tiro in porta, questa è una vergogna. Il suo allenatore è contento, ma a fine stagione i risultati arriveranno e ormai è segnato il suo destino. La vergogna è come il tecnico fa giocare la squadra, non posso pensare che milioni di tifosi bianconeri siano contenti di tutto questo".