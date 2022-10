Antonio Cassano critico del gioco dell'Inter e perplesso su alcune scelte di Inzaghi. Intervenuto alla 'Bobo Tv' in onda su Twitch, ha dichiarato: "L'Inter sta facendo grande fatica, sta giocando male in questo periodo. Non mi sono piaciute le dichiarazioni dopo la vittoria sul Barcellona. C'è qualcosa che non mi quadra tra giocatori e allenatore: qualcosa che si sta sbriciolando all'interno".