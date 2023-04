Antonio Cassano torna a parlare di Inter e del futuro di Simone Inzaghi durante l'ultima puntata della Bobo TV andata in onda su Twitch: "Ho l'impressione che Inzaghi, nelle partite da dentro o fuori, sia meglio rispetto ad una corsa a tappe. Nella partita secca o con andata e ritorno ne viene a capo. Forse non è direttamente lui a venirne a capo, ma è la squadra che si organizza da sola con le motivazioni. Lui è lì, in campionato ha fatto malissimo l'anno scorso e uno scempio quest'anno. Ha avuto fortuna quando ha beccato col Porto, mentre contro il Benfica ha vinto meritatamente. In Coppa Italia è stato un po' fortunato all'andata con la Juve e poi ha gestito l'1-0 al ritorno. La squadra viaggia da sola.

Se vince la Champions - ha proseguito Fantantonio - è giusto che rimanga. A me da dentro l'Inter dicono che è una brava persona, un gran lavoratore, se si evolverà come Pioli diventerà un top. Oggi però non posso pensare di vedere l'Inter a meno 20 dal Napoli. In campionato ha fatto malissimo, nelle Coppe bene, ma se non vince la Champions è giusto che si cambi. Conte può piacere o meno, ma è un top allenatore, ti martella e vuole vincere sempre, Inzaghi non ha quel tipo di status. Oggi all'Inter serve un allenatore con uno status importante".