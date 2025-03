Antonio Cassano ne ha per tutti all'indomdani dell'eliminazione dell'Italia dalla Nations League per mano della Germania. In un discorso ampio sul momento storico degli azzurri, FantAntonio arriva anche a criticare Alessandro Bastoni, colonna dell'Inter prima in classifica in Serie A: "Io lo giudicherò positivamente il giorno in cui lo vedrò giocare in una difesa a quattro, a cinquanta metri dalla porta - le sue parole a 'Viva el Futbol' -. Poi è vero che il primo gol a San Siro contro i tedeschi parte da un suo cambio di gioco per Barella. Perfetto, ma io dico che preferisco avere Tah e Rudiger come centrali per tenere i piedi sulla linea di metà campo".

In seguito, sempre parlando della scarsa solidità difensiva mostrata dalla squadra di Luciano Spalletti, Cassano si è detto fortemente contrario alla convocazione di Francesco Acerbi: "Qualcuno è arrivato a dire, e quello mi preoccupa per il movimento italiano, di convocare Acerbi contro la Norvegia perché sa come si marca Haaland. Per me è follia, fuori da ogni logica. Da cosa ripartire? Da Spalletti, che è forte, ma si è preso una gatta da pelare".

