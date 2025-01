Antonio Cassano, intervenendo nel salotto del venerdì di 'Viva el Futbol', si è espresso sul rendimento offerto da Mehdi Taremi all'Inter e sull'eventualità di concedere maggiore spazio a Marko Arnautovic. Decisa la risposta dell'ex attaccante nerazzurro: "Taremi non mi piace tanto. Se Arnautovic merita più minuti? Sicuramente sì. La cosa che detesto sono le critiche della gente. Questo è un giocatore vero, che sa giocare. Merita più minuti, poi se Marcus Thuram e Lautaro Martinez stanno bene devono giocare perché uno sta facendo numeri mostruosi mentre l'altro è un campione. Però quando devono riposare penso debba essere impiegato di più Arnautovic, mentre invece viene dato più spazio a Taremi".

E sul fatto di vedere maggiormente impegnato l'ex Porto, FantAntonio esprime in conclusione la sua teoria: "Penso succeda perché vogliono metterlo in vetrina per fare plusvalenza l'anno prossimo, perché Taremi più di questo non è".

