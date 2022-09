Presente come di consueto nel corso della ‘Bobo TV’, Antonio Cassano analizza così il momento di difficoltà vissuto dall’Inter: “La partita è iniziata con equilibrio, fino al gol dell’1-1 era equilibrata, l’Inter stava gestendo bene. Da quel momento in poi c’è stata una sola squadra in campo, il Milan, che ha strameritato la vittoria. Le occasioni l’Inter le ha create per foga agonistica e non con le idee, anche se poteva pareggiare la partita. Bastoni ogni domenica fa un errore più grave dell’altro, non tutti nascono Maldini che sapeva marcare, impostare e fare tutto. Non ce l’ho con lui, non lo conosco, ma lui deve capire che deve fare il difensore perché non è Maldini. Chiaramente oltre a lui anche Skriniar sta avendo grandi difficoltà, De Vrij è quello meno peggio ma anche lui è nel calderone. La difesa dell’Inter già dal precampionato ha iniziato a fare fatica, ma chi mi sta impressionando in negativo è Barella: lui ha la qualità di correre e buttarsi negli spazi, invece sta facendo una grande fatica. Anche Brozovic al di là del gol non è lui, molti giocatori sono in grande difficoltà fisica. In questo momento secondo me è giusto vedere qualche giocatore diverso, su tutti Asllani che fin qui abbiamo visto 24’”.