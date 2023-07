La lunga e finora infruttuosa ricerca di un portiere da parte dell'Inter è uno degli argomenti trattati da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e grande amico di Beppe Marotta, nell'intervista rilasciata a Sky Sport. "Noi non gliene diamo neanche uno, li teniamo per noi - ha detto ridendo il dirigente del club neroverde -. Spero trovino un nuovo portiere, se non in porta devono andarci Ausilio o Marotta. Penso lo troveranno, faranno le cose nel modo migliore come sempre".