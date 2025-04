Dopo l'intervallo, poco prima di scendere in campo per il secondo tempo di Inter-Cagliari, Carlos Augusto si è soffermato con DAZN per un'intervista flash: "Abbiamo trovato un bel modo di giocare la partita, sapevamo che loro sarebbero venuti qua a fare una gara sporca. Abbiamo fatto un grande primo tempo, non dobbiamo ripetere gli errori fatti con Parma e Udinese. Dobbiamo essere concentrati", le parole del brasiliano.