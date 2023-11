Dopo Simone Inzaghi e Alexis Sanchez, è Carlos Augusto il tesserato dell'Inter che si presenta davanti ai microfoni di Mediaset Infinity per analizzare la folle rimonta sul Benfica al Da Luz: "Sapevamo sarebbe stata difficile qua in casa loro, ma noi non siamo entrati in campo con la testa giusta - l'ammissione del brasiliano -. Noi siamo stati aggressivi, concentrati e abbiamo preso tre gol. All'intervallo ci siamo parlati, nella ripresa abbiamo avuto la mentalità giusta per rimontare. Potevamo fare anche meglio, ma ci sta".

Con che convinzione esce da questa partita l'Inter? Avete davvero due squadre dello stesso livello?

"Siamo un gruppo devastante, l'abbiamo dimostrato nella ripresa. Quando abbiamo la testa giusta, possiamo fare grandi cose in questa stagione".

Quanto vi dà questa gara in vista del Napoli?

"Ci sono tante trasferte ravvicinate, dobbiamo avere la mentalità giusta. Dobbiamo recuperare bene, ci aspetta un calendario difficile, possiamo fare bene anche la prossima".

