Panini Player of the Match di Atalanta-Inter è Carlos Augusto, protagonista dell’incontro grazie anche al gol che ha spaccato la partita a inizio ripresa. L’esterno brasiliano si presenta ai microfoni di DAZN per commentare quanto avvenuto al Gewiss Stadium: “Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Merito di tutti, sapevamo fosse difficile, però siamo entrati concentrati e cattivi. La vittoria è per i tifosi”.

Secondo gol di testa per te su assist di Calhanoglu, siete una coppia di fatto.

“Lo ringrazio, lavoriamo tanto sui piazzati in settimana. La vittoria, però, è per i compagni che hanno lottato e dato tutto”.

Sull’esultanza dell’orologio.

“L’ho fatta per un mio amico che vive in Brasile”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!