L’esterno nerazzurro Carlos Augusto presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Monza, di cui è un grande ex: “Speriamo di fare una buona gara, vogliamo fare bene come all’andata. Sappiamo che poi abbiamo la Supercoppa e quindi sarà importante vincere perché poi la Juve avrà delle partite in più. Dobbiamo fare un grande lavoro oggi”.

Il Monza segna tanto da fuori area.

“Abbiamo analizzato, sappiamo che il Monza si muove tanto, ha tanta mobilità, gli piace avere la palla. Dobbiamo fare la nostra gara sapendo che possiamo vincere”.

Che effetto fa tornare qui?

“È sempre bello tornare qui, sono felice. Devo tanto a loro ed è un piacere per me vedere i miei amici, i membri dello staff e Galliani”.