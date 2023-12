Dopo la gran vittoria di Napoli, seconda trasferta consecutiva in Serie A, terza comprese le coppe, l'Inter torna finalmente tra le mura amiche di San Siro per ospitare l'Udinese. Di seguito l'analisi pre-gara di Carlos Augusto a Inter TV.

Partite giocate ad alta intensità. Sarà difficile replicare anche stasera?

"Difficile no. Perché nella nostra squadra c’è la qualità e la fisicità per farlo. Dobbiamo restare concentrati e fare una grande partita come a Napoli".

Come ti sei trovato nei tre di difesa?

"Mi sono trovato molto bene in quel ruolo e devo essere pronto per aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Se la squadra ha bisogno posso fare bene anche lì".

Oggi tornate a San Siro col vostro pubblico. Cosa significa per voi?

"Credo che i tifosi sono i più importanti del campionato che è ancora lungo. Quando sono insieme a noi ci aiutano molto e dobbiamo fare una bella partita anche per loro".

