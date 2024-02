Carlos Augusto arriva ai microfoni di DAZN per parlare di questo grande successo dell’Inter contro il Lecce: “Quelli che non giocano tanto lavorano bene in settimana. Siamo un gruppo devastante, siamo tutti amici. Quando abbiamo l’opportunità godiamo della fiducia del mister e riusciamo a giocare bene”.

Come ti trovi da terzo?

“Bene, mi piace. L’ho fatto anche in Serie B una stagione. Mi trovo bene in tutti e due i ruoli”.

Di chi sono i meriti del tuo miglioramento?

“Credo che vadano allo staff, ma anche ai miei compagni. Mi piace giocare da terzo, ma anche da quinto sono pronto ad aiutare i compagni e l’Inter”.

Ti aspettavi di trovare uno spogliatoio così ‘allegro’, che lavora con positività? E qual è il segreto?

“Sono contento di aiutare l’Inter, ho imparato tanto. Il segreto è il gruppo: siamo tutti amici e compagni straordinari, ti aiutano tutti e tutti ti vogliono bene. Questo fa la differenza”.

C’è qualcuno che ti ha aiutato di più?

“Io sapevo già l’italiano, questo mi ha aiutato tanto. Poi ho giocato con Frattesi a Monza. Inoltre gente come Lautaro, Barella, Bastoni, i più 'anziani' nello spogliatoio, mi ha aiutato a inserirmi velocemente”.

Ti senti più vicino al titolo o stai sulla difensiva?

“Sono d’accordo col mister, dobbiamo pensare di partita in partita e fare il meglio in ogni competizione”.

