Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato del derby di Milano in programma domani, soffermandosi in particolar modo sul momento di forma dell'Inter di Simone Inzaghi. "Lautaro sta facendo una stagione pazzesca, poi mi piace perché è uno che parla poco. Lukaku ha invece capito ora il modo di giocare della squadra, prima andava in profondità, ora si piazza lì e la gioca di più con i compagni. Questo è il gioco che secondo me può farlo tornare quasi ai livelli di Conte, anche se va servito un po' di più. Non vedo quella fiducia che c'era prima nei suoi confronti".